Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка к дню библиотек

20 Май 2020 2020-05-20T15:36:30+03:00

Возраст участников - от 4 до 12 лет

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Владимирская областная библиотека для детей и молодежи объявила конкурс рисунков «Библиотека глазами детей». Он приурочен к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая.

До 24 мая организаторы принимают рисунки(их фотографию или скан), выполненные в любой технике. Возраст участников от 4 до 12 лет.

27 мая работы конкурсантов появятся на официальном сайте библиотеки detmobib.ru, там будет открыто зрительское голосование, которое продлится до 5 июня.

Все участники конкурса получат диплом в электронном виде. Участник, набравший наибольшее количество голосов на сайте detmobib.ru, получит подарок и диплом.

Прислать работу с пометкой "КОНКУРС" можно на электронную почту pr@detmobib.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU