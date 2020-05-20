У берегов реки Унжи в Меленковском районе собрали 50 килограммов мусора

20 Май 2020 2020-05-20T15:10:42+03:00

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До 25 мая в области проводится Всероссийская акция МЧС «Чистый берег». Спасатели убирают берега водоёмов, очищают дно рек от мусора.

Очередное мероприятие в рамках акции было проведено сотрудниками Меленковского пожарно-спасательного гарнизона. Они организовали береговой субботник на реке Унже.

Только в течение часа было собрано 50 килограммов различного мусора. Кроме того, сотрудники МЧС размещали на информационных стендах памятки по темам безопасного поведения на водоёмах и пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU