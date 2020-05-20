Ветеран из Киржача шестой год живет в вагончике

20 Май 2020 2020-05-20T15:08:29+03:00

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Сейчас СУ СК России по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту нарушения прав ветеран Великой Отечественной войны Василия Гультяева. Ветеран жил в городе Киржаче Владимирской области, но его дом комиссия признала непригодным для проживания, однако органы местного самоуправления не обеспечили ветерана жильем. В итоге ветеран Великой Отечественной войны шестой год живет в строительном вагончике возле железной дороги на садовом участке в Одинцовском районе Подмосковья. Бездействие должностных лиц местной администрации, в течение длительного времени не решавших вопрос с предоставлением комфортабельного жилья ветерану, оценят в региональном Следкоме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU