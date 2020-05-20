2020-05-20T14:55:50+03:00
Происшествия

Молодая владимирка оклеветала знакомого

Девушка обвиняет его в краже
Ирина Мальцева
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В январе девятнадцатилетняя жительница Владимира узнала, что ее знакомые поссорились из-за оплаты квартиры, которую они вместе снимали. Разозлившись на одного из участников конфликта, она решила обратиться в полицию и заявить, что он украл у нее телефон. На самом деле никакой кражи не было. Однако ложь вскрылась, в отношении девушки возбудили уголовное дело и за совершение ложного доноса ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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