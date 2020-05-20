Суздальчанин избил и утопил родного дядю

20 Май 2020 2020-05-20T14:06:39+03:00

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Двадцативосьмилетний суздальчанин 12 апреля поссорился с родным дядей и вечером избил ногами и палкой сорока шестилетнего мужчину. А потом закинул его в багажник машины, привез на берег Нерли, связал руки и ноги, и сбросил в воду и удерживал там ногой, пока жертва не перестала шевелиться. Как отмечают в региональном Следкоме, Конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения убитого. А последней каплей, послужившей поводом для расправы с дядей, стал поджог строения, больше похожего не на дом, а на сарай, в котором жил племянник. Сейчас суздальчанин, подозреваемый в убийстве, взят под стражу, вину он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU