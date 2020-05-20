В Петушинском районе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

20 Май 2020 2020-05-20T14:07:56+03:00

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Подозрительный предмет обнаружили рабочие, занимавшиеся дорожными работами на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе. Опасную находку не трогали, а вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии. Они осмотрели неожиданный клад, обнаруженный во время раскопок, и установили, что это 132-х мм снаряд боевой машины времен Великой Отечественной войны, немного пострадавший от времени – на нем были видны следы коррозии. Взрывотехники, соблюдая необходимые меры предосторожности, транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его.

ИСТОЧНИК KP.RU