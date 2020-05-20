2020-05-20T13:06:22+03:00
Общество

«Владоблжилкомхоз» присоединили к Дорожно-строительному управлению №3

Причиной стало сложное финансовое положение Владоблжилкомхоза
Алексей СУХОВ
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Губернатор региона утвердил реорганизацию Дорожно-строительного управления №3 путём присоединения к нему ГУП «Владоблжилкомхоз».

Причиной стало сложное финансовое положение Владоблжилкомхоза, который занимался закупкой и реализацией каменного угля. В течение четырёх последних лет предприятие работало «в минус». Угольные котельные заменяются на современные газовые, газификация области в целом уже превышает 80 процентов. Потребление твёрдого топлива резко упало, что привело к убыткам предприятия.

Для выхода из сложившейся ситуации было принято решение реорганизовать ГУП «ДСУ-3», присоединив к нему убыточное унитарное предприятие.

При реорганизации виды деятельности Дорожно-строительного управления №3 не изменятся и не будут дополнены новыми. Предприятия имеют целый ряд одинаковых дополнительных видов экономической деятельности. Так, имущественный комплекс (в том числе специализированная техника) «Владоблжилкомхоза» может быть использован в ГУП «ДСУ-3» для разгрузочно-погрузочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Владоблжилкомхоз» присоединили к Дорожно-строительному управлению №3
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