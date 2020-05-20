2020-05-20T12:54:19+03:00
Происшествия

Вязниковец катался с поддельными правами

Тридцатилетний мужчина может получить реальный срок
Ирина Мальцева
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Вязниковца задержали на майских праздниках около районной деревни Мошок Мокрово. Когда он предъявил права сотрудникам ГИБДД, те усомнились в их подлинности. И они подтвердились: при проверке по базам административной практики было установлено, что документ принадлежит другому мужчине. Водительское удостоверение изъяли, а водителя доставили в отдел полиции. Как рассказал сам задержанный, в сентябре прошлого года, находясь дома, он подделал права на свое имя, чтобы ездить на своей машине. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подделку официального документа, предоставляющего права, целях его использования. Ему грозит до двух лет принудительных работ, арест до полугода или реальный срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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