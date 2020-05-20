2020-05-20T12:50:39+03:00
Общество

Владимирцев приглашают поучаствовать в экологической онлайн-игре

Будет три побелителя
Алексей СУХОВ
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Дирекция Особо охраняемых природных территорий предлагает владимирцам принять участие в экологической онлайн-игре «Частица здоровья». Она будет посвящена лекарственным растениям, которые растут на территории Владимирской области.

Каждый час в группе ВКонтакте будут показывать фрагменты растений. Участникам нужно угадать фрагмент, какого растения показан. Участники пишут ответы в комментарии. Кто быстрее правильно угадает все растения, тот и станет победителем игры.

Всего будет 3 призовых места. К участию приглашаются все желающие.

Экологическая игра пройдет 22 мая в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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