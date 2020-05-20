Владимирцев приглашают поучаствовать в экологической онлайн-игре
Дирекция Особо охраняемых природных территорий предлагает владимирцам принять участие в экологической онлайн-игре «Частица здоровья». Она будет посвящена лекарственным растениям, которые растут на территории Владимирской области.
Каждый час в группе ВКонтакте будут показывать фрагменты растений. Участникам нужно угадать фрагмент, какого растения показан. Участники пишут ответы в комментарии. Кто быстрее правильно угадает все растения, тот и станет победителем игры.
Всего будет 3 призовых места. К участию приглашаются все желающие.
Экологическая игра пройдет 22 мая в 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU