2020-05-20T12:47:42+03:00
Общество

Полиция пыталась заставить владимирца снести гараж, но проиграла суд

Теперь силовики обжалуют решение в вышестоящей инстанции
Ирина Мальцева
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Владимирец около десяти лет назад приобрел гараж в центре города у государства, конкретно – у Фонда государственного имущества. Землю, на которой стоит строение, позднее передали в бессрочное пользование УМВД России по Владимирской области. И в этом году представители полиции обратились в суд. Они требовали, чтобы гараж владимирца признали самовольной постройкой и обязали его снести ее за десять дней на свои собственные средства. Сотрудники полиции указали, что предлагали горожанину убрать гараж добровольно, но он не захотел. Сам владимирец с таким раскладом согласен не был. Во-первых, он указывал, что сам ничего не строил и разрешение на строительство действительно не получал, но купил гараж по закону у госучреждение. Во-вторых, он с 2011 года пытался оформить земельный участок в собственность или аренду, не раз обращался в УМВД России по Владимирской области, но из-за их бездействия сделать ничего не мог. Суд поддержал горожанина, но решение не вступило в законную силу – представители полиции обжалуют его в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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