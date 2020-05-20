2020-05-20T12:01:12+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом

На пожаре никто не пострадал
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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19 мая в 22.37 в Юрьев-Польском районе в селе Семьинское загорелся дом. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные приехали на место, они увидели, что горит кровля двухквартирного жилого дома. Жильцы самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарных.

- Сотрудники МЧС в течение нескольких минут ликвидировали возгорание кровли, не дав огню перейти на внутреннюю отделку дома. Пожар был ликвидирован на площади 120 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за неисправности ветхой проводки.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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