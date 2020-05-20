В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом
19 мая в 22.37 в Юрьев-Польском районе в селе Семьинское загорелся дом. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Когда пожарные приехали на место, они увидели, что горит кровля двухквартирного жилого дома. Жильцы самостоятельно покинули квартиры до прибытия пожарных.
- Сотрудники МЧС в течение нескольких минут ликвидировали возгорание кровли, не дав огню перейти на внутреннюю отделку дома. Пожар был ликвидирован на площади 120 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за неисправности ветхой проводки.
К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU