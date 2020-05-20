2020-05-20T11:49:31+03:00
Общество

Владимирцев ждет рекордно холодный конец недели

Потепление во Владимирской области начнется лишь на следующей неделе
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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21 мая станет самым холодным днем месяца в этом году, а скорее всего, и вообще самым холодным майским днем в этом веке. Днем 21 мая синоптики обещают не выше +7 градусов, ночью температура опустится до нуля. При этом периодически будет еще и лить дождь.

Аномальное похолодание пришло во Владимирскую область неделю назад и заканчиваться пока не собирается. Среднесуточная температура воздуха с 13 мая стабильно опускается ниже нормы на 3-5 градусов, а ночные температуры ниже климатической нормы почти на 10 градусов. Это сразу сказалось на окружающей среде: сирень, яблони и жасмин, которые начали было распускаться, "приостановили процесс" и цветки замерли в виде полуоткрывшихся бутонов.

По прогнозам синоптиков, ничего хорошего не ждет владимирцев и до конца недели. После самого холодного дня 21 мая температура воздуха будет понемногу повышаться - от 10 градусов в пятницу до 13 в воскресенье. Это днем. Ночные температуры не превысят 5 градусов. В последний раз такой холодный конец мая наблюдался еще в 90-е годы прошлого века.

Но весна неминуема. Уже в понедельник потеплеет до +18 днем, а к середине следующей недели на улице будет стабильно выше +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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