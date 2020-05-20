Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 20 мая: 12 новых случаев во Владимире

20 Май 2020 2020-05-20T11:03:27+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 20 мая 2020 года увеличилось на 66 человек. Это существенный спад по сравнению с предыдущими двумя днями, однако судить о том, что эпидемия затухает, пока рано.

Новые случаи заражения распределились так:

12 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Собинском районе,

7 сл. в Киржачском районе,

6 сл. в о. Муром,

6 сл. в Александровском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Петушинском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Суздальском районе.

Всего во Владимирской области лабораторно подтверждено 1986 случаев заболевания: 377 сл. в г. Владимире, 305 сл. в Петушинском районе, 279 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 191 сл. в Александровском районе, 183 сл. в Ковровском районе, 173 сл. в о. Муром, 100 сл. в Кольчугинском районе, 65 сл. в Судогодском районе, 65 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 52 сл. в Юрьев-Польском районе, 33 сл. в Меленковском районе, 33 сл. в Камешково, 28 сл. в Вязниках, 25 сл. в Суздальском районе, 7 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU