Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 20 мая: 12 новых случаев во Владимире
По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 20 мая 2020 года увеличилось на 66 человек. Это существенный спад по сравнению с предыдущими двумя днями, однако судить о том, что эпидемия затухает, пока рано.
Новые случаи заражения распределились так:
12 сл. в г. Владимире,
7 сл. в Собинском районе,
7 сл. в Киржачском районе,
6 сл. в о. Муром,
6 сл. в Александровском районе,
6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
4 сл. в Ковровском районе,
4 сл. в Петушинском районе,
3 сл. в Судогодском районе,
2 сл. в Камешковском районе,
2 сл. в Меленковском районе,
2 сл. в Вязниковском районе,
2 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Селивановском районе,
1 сл. в Суздальском районе.
Всего во Владимирской области лабораторно подтверждено 1986 случаев заболевания: 377 сл. в г. Владимире, 305 сл. в Петушинском районе, 279 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 191 сл. в Александровском районе, 183 сл. в Ковровском районе, 173 сл. в о. Муром, 100 сл. в Кольчугинском районе, 65 сл. в Судогодском районе, 65 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 52 сл. в Юрьев-Польском районе, 33 сл. в Меленковском районе, 33 сл. в Камешково, 28 сл. в Вязниках, 25 сл. в Суздальском районе, 7 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.
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