2020-05-20T10:58:12+03:00
Общество

Завод требует с владимирца более полумиллиона рублей

Эти деньги руководство потратило на обучение сотрудника в Германии
Ирина Мальцева
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Владимирец устроился на работу в ООО «Невский энергомеханический завод» на должность «менеджер по реализации проектов» 1 марта 2016 года. В середине февраля прошлого года с сотрудником заключили соглашение: предприятие обучает его в Германии в международном учебном центре сборке и установке электрооборудования «Сименс» на свои средства, а он обязан отработать потом на заводе не менее 36 месяцев. А если уволится раньше без уважительной причины, то компенсирует расходы. За восемь дней обучения предприятие отдало 9296 евро, цена в рублях на день оплаты – 696300 рублей. Но мужчина уволился раньше, и компания обратилась в суд, прося взыскать с него деньги за неотработанные 867 дней - 550813 рублей. Причину увольнения сотрудника в компании посчитали необоснованной: прописанный во Владимире, он работал в Москве и сменил там район проживания, поэтому ему пришлось бы добираться до работы два-три часа. Сам сотрудник считал, что долгая дорога до работы – уважительная причина, обучение в Германии не дало ему новых знаний, а было выгодно только работодателю: в этом случае на импортное оборудование давали гарантию. Суд, учитывая материальное и семейное положение экс-заводчанина, хоть и взыскал с него деньги, но меньшую сумму – 280 тысяч рублей. Правда, предприятие это решение не удовлетворило, они обжалуют его в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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