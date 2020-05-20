Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие книги земляков-эмигрантов
Некоммерческая организация «Суздальская инициатива», объединяющая небезразличных к судьбе древнего города людей, поддержала работу музея-заповедника по формированию коллекции предметов, связанных с историей Русского Зарубежья.
Меценаты передали в дар редкие книги писателей, чья судьба связана с эмиграцией и Владимирским краем: Цветаева М.И. Разлука: Стихи. Москва-Берлин: Геликон, 1922; Шульгин В.В. Приключения князя Воронецкого: В стране неволи. Исторический роман. – Белград: Руссиа минор, 1934.
Эти книги, обладающие исторической ценностью и ранее не представленные в коллекции ВСМЗ, прекрасно дополнят музейное собрание.
Напомним, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник в этом году готовится к открытию масштабной выставки к 100-летию Русского Исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU