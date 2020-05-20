В Гусь-Хрустальном убрали памятник Дзержинскому

20 Май 2020 2020-05-20T10:37:51+03:00

Памятник был настолько старым, что в нем появились дыры

Изменить размер текста: A A

В Гусь-Хрустальном, в сквере у школы №10 демонтировали памятник Дзержинскому. Скульптура известного революционера, установленная больше 50 лет назад, проржавела, в некоторых местах зияли дыры.

Сейчас на месте памятника начались работы по благоустройству в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Пока непонятно, вернется ли памятник в обновленном виде или нет. Мнение гусевчан на этот счет разделились. 204 человека проголосовали за возвращение революционера, а 175 жителей считают, что ему там не место. К тому же еще один памятник Железному Феликсу установлен у заводоуправления Стеклозавода имени Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU