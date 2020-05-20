В Гусь-Хрустальном убрали памятник Дзержинскому
В Гусь-Хрустальном, в сквере у школы №10 демонтировали памятник Дзержинскому. Скульптура известного революционера, установленная больше 50 лет назад, проржавела, в некоторых местах зияли дыры.
Сейчас на месте памятника начались работы по благоустройству в рамках проекта "Комфортная городская среда".
Пока непонятно, вернется ли памятник в обновленном виде или нет. Мнение гусевчан на этот счет разделились. 204 человека проголосовали за возвращение революционера, а 175 жителей считают, что ему там не место. К тому же еще один памятник Железному Феликсу установлен у заводоуправления Стеклозавода имени Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU