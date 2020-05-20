2020-05-20T10:34:42+03:00
Общество

Прокуратура и культура: надзорный орган проверит увольнение 7 директоров ДК в Коврове

Будет дана оценка законности действий мэра Коврова
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 мая в Коврове в одну минуту были уволены семь руководителей муниципальных учреждений культуры - детской музыкальной школы, детской школы искусств и четырех домов и дворцов культуры. Увольнение было проведено по статье "Без объяснения причин", так как директора - госслужащие, закон это позволяет. Все положенные выплаты были начислены, однако одномоментное "обезглавливание" ковровской культуры все равно вызвало скандал.

Мэр Коврова Юрий Морозов объяснил такой шаг оптимизацией и экономией - мол, будет сокращен административный персонал в городской сфере культуры, введено единое управление, однако творческий и педагогический состав учреждений культуры сокращения не затронут. Тем не менее, 19 мая директор департамента культуры Алиса Бирюкова выступила с резким заявлением, назвав такие действия недопустимыми. А 20 мая к истории подключилась областная прокуратура. Надзорный орган начал проверку информации в СМИ о о массовом увольнении руководителей муниципальных учреждений культуры Коврова. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка законности действий главы города Коврова и других должностных лиц городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суздальчанин избил и утопил родного дядю
В Петушинском районе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева
Следователи проверят начисление выплат медикам в Лакинске
«Владоблжилкомхоз» присоединили к Дорожно-строительному управлению №3
Вязниковец катался с поддельными правами
Владимирцев приглашают поучаствовать в экологической онлайн-игре
Полиция пыталась заставить владимирца снести гараж, но проиграла суд
В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом
В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний оборудование на 2,7 млрд руб.
Владимирцев ждет рекордно холодный конец недели
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 20 мая: 12 новых случаев во Владимире
Завод требует с владимирца более полумиллиона рублей
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие книги земляков-эмигрантов
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Гусь-Хрустальном убрали памятник Дзержинскому
Прокуратура и культура: надзорный орган проверит увольнение 7 директоров ДК в Коврове
В парке "Патриот" нашли надгробие ковровского городничего Николая Смирнова
Руководитель Областного диагностического центра Алла Силкина выступит в эфире радио "Комсомольская правда"
Муромский боец выиграл международный турнир
Ковровчанин украл велосипед и сдал в ломбард в Вязниках
Владимирка прописала к себе восемнадцать иностранцев