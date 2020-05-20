Прокуратура и культура: надзорный орган проверит увольнение 7 директоров ДК в Коврове

20 Май 2020 2020-05-20T10:34:42+03:00

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18 мая в Коврове в одну минуту были уволены семь руководителей муниципальных учреждений культуры - детской музыкальной школы, детской школы искусств и четырех домов и дворцов культуры. Увольнение было проведено по статье "Без объяснения причин", так как директора - госслужащие, закон это позволяет. Все положенные выплаты были начислены, однако одномоментное "обезглавливание" ковровской культуры все равно вызвало скандал.

Мэр Коврова Юрий Морозов объяснил такой шаг оптимизацией и экономией - мол, будет сокращен административный персонал в городской сфере культуры, введено единое управление, однако творческий и педагогический состав учреждений культуры сокращения не затронут. Тем не менее, 19 мая директор департамента культуры Алиса Бирюкова выступила с резким заявлением, назвав такие действия недопустимыми. А 20 мая к истории подключилась областная прокуратура. Надзорный орган начал проверку информации в СМИ о о массовом увольнении руководителей муниципальных учреждений культуры Коврова. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка законности действий главы города Коврова и других должностных лиц городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU