В парке "Патриот" нашли надгробие ковровского городничего Николая Смирнова

20 Май 2020 2020-05-20T10:17:29+03:00

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При проведении ремонтных работ в парке "Патриот" нашли надгробие подполковника Николая Смирнова – ковровского городничего в 1851-1855 годах.

Майор Николай Смирнов был назначен в январе 1851 года ковровским городничим. Родом из дворян Калужской губернии, он с 1817 по 1834 года служил в 5-м учебном Карабинерном и Сибирском гренадерном полках, участвовал в боевых действиях против «польских мятежников» в 1831 году.

Почему такой заслуженный человек похоронен не на элитном Ивано-Воинском кладбище, а на Ильинском? У музейных сотрудников есть догадки на этот счёт. В 1770-1772 годах страну посетила чума.Екатерина II издала в 1771 году указ организовывать особые кладбища за пределами населенных пунктов для погибших от заразной болезни. Тогда неподалеку от села Коврово, в густом сосновом лесу, появилось небольшое Ильинское кладбище.

Во время третьей пандемии холеры в 1848 году умер знаменитый городской глава Иван Дунаев. В эту же волну от эпидемии холеры, вероятно, умер и ковровский городничий Николай Смирнов. Оба они были похоронены на этом кладбище.

Сегодня надгробие находится на мемориальной площадке Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь».

ИСТОЧНИК KP.RU