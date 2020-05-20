В парке "Патриот" нашли надгробие ковровского городничего Николая Смирнова
При проведении ремонтных работ в парке "Патриот" нашли надгробие подполковника Николая Смирнова – ковровского городничего в 1851-1855 годах.
Майор Николай Смирнов был назначен в январе 1851 года ковровским городничим. Родом из дворян Калужской губернии, он с 1817 по 1834 года служил в 5-м учебном Карабинерном и Сибирском гренадерном полках, участвовал в боевых действиях против «польских мятежников» в 1831 году.
Почему такой заслуженный человек похоронен не на элитном Ивано-Воинском кладбище, а на Ильинском? У музейных сотрудников есть догадки на этот счёт. В 1770-1772 годах страну посетила чума.Екатерина II издала в 1771 году указ организовывать особые кладбища за пределами населенных пунктов для погибших от заразной болезни. Тогда неподалеку от села Коврово, в густом сосновом лесу, появилось небольшое Ильинское кладбище.
Во время третьей пандемии холеры в 1848 году умер знаменитый городской глава Иван Дунаев. В эту же волну от эпидемии холеры, вероятно, умер и ковровский городничий Николай Смирнов. Оба они были похоронены на этом кладбище.
Сегодня надгробие находится на мемориальной площадке Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь».
ИСТОЧНИК KP.RU