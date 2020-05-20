2020-05-20T09:39:25+03:00
Спорт

Муромский боец выиграл международный турнир

Состязания прошли в формате «без зрителей
Виктория СУХОВА
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17 мая в Санкт-Петербурге состоялся международный рейтинговый профессиональный турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия - Время новых героев». Это первый в истории России турнир по ММА, созданный специально для онлайн просмотра на телеканале M-1 Global TV. Состязания прошли в формате "без зрителей".

Как сообщает интернет-портал Муром-24, одним из участников стал боец клуба "Молот" Сергей Бобрышев. В 7-ом поединке в легкой весовой категории до 70 кг он одержал победу над профессиональным бойцом из Питера Данилой Вагановым. Этот бой стал 7 в карьере Сергея, где сейчас он уверенно идет без поражений.

Все бойцы и участники проходили тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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