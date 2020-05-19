Ковровчанин украл велосипед и сдал в ломбард в Вязниках

19 Май 2020 2020-05-19T19:35:24+03:00

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На майских праздниках в полицию обратился ковровчанин, который обнаружил, что его сарай, расположенный в подвале многоэтажки на проспекте Ленина, взломали и похитили велосипед, стоивший десять тысяч рублей. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти злоумышленника – им оказался двадцатишестилетний местный житель, уже имевший судимость. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, молодой человек признался, что велосипед сдал в ломбард города Вязники. Впоследствии из ломбарда транспорт выкупил мужчина, которого пока не нашли. Сейчас молодой ковровчанин, обвиняемый в краже, находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU