Владимирка прописала к себе восемнадцать иностранцев

19 Май 2020 2020-05-19T19:00:43+03:00

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Сорокалетняя жительница областной столицы скоро предстанет перед судом. Женщина с апреля по ноябрь прошлого года за деньги зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире восемнадцать приехавших из других стран. При этом пускать к себе на постой посторонних мужчин она не собиралась. Теперь женщине, дело которой будет рассматривать Фрунзенский районный суд, грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, на аналогичном нарушении попались и две жительницы Петушинского района. Правда, они зарегистрировали у себя всего по одному приезжему, но суд ждет и их.

ИСТОЧНИК KP.RU