Жительница Кольчугино ограбила продуктовый магазин

19 Май 2020 2020-05-19T18:55:43+03:00

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Двадцатидевятилетняя местная жительница явилась в продуктовый магазин вечером 10 января и набрала продуктов на двести с небольшим рублей, платить за которые не собиралась. Когда горожанка шла к выходу, продавец бросилась к ней и попыталась остановить и вернуть еду. Но пьяная женщина выхватила нож, напала на продавца и угрожала. Испугавшись за свою жизнь, сотрудница магазина убежала. А женщина благополучно ушла. Разбойницу отыскали и хотя экспертиза нашла у нее признаки психического расстройства, сочли, что в принудительном лечении она не нуждается. Теперь жительницу Кольчугино, обвиняемую в разбое, ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU