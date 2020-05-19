2020-05-19T18:55:43+03:00
Происшествия

Жительница Кольчугино ограбила продуктовый магазин

Женщина с ножом напугала продавца
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцатидевятилетняя местная жительница явилась в продуктовый магазин вечером 10 января и набрала продуктов на двести с небольшим рублей, платить за которые не собиралась. Когда горожанка шла к выходу, продавец бросилась к ней и попыталась остановить и вернуть еду. Но пьяная женщина выхватила нож, напала на продавца и угрожала. Испугавшись за свою жизнь, сотрудница магазина убежала. А женщина благополучно ушла. Разбойницу отыскали и хотя экспертиза нашла у нее признаки психического расстройства, сочли, что в принудительном лечении она не нуждается. Теперь жительницу Кольчугино, обвиняемую в разбое, ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровчанин украл велосипед и сдал в ломбард в Вязниках
Владимирка прописала к себе восемнадцать иностранцев
Жительница Кольчугино ограбила продуктовый магазин
20 мая в некоторых домах Владимира отключат горячую воду
В Александрове спасатели эвакуировали 10 человек на пожаре в пятиэтажном доме
Медикам Владимирской области выплатили 145,6 миллионов рублей
На улице Диктора Левитана поймали распространителей наркотиков
Владимирцы, не желающие сидеть дома, пополнили бюджет на полтора с лишним миллиона рублей
Известный коллекционер подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику "Архитектуру"
У главы облздрава Алексея Мозалева - два новых заместителя
Мероприятия владимирских музеев в «Ночь музеев–2020» посмотрели более 50 тысяч человек
Перед владимирскими футболистами нет долгов по зарплате
В одном из торговых центров Мурома покупатели ходили без масок и работали "запрещенные" павильоны
Муромляне украли канализационные люки
Во Владимирской области спасатели очищают пляжи от мусора
Владимирец, пристававший к девочке, сядет надолго
Жительницы Петушинского района незаконно зарегистрировали иностранцев
Для работников старше 65 лет продлят больничные
Дело по обвинениям бывшего вице-губернатора рассмотрят в Ленинском райсуде
Ковровчанин нашел банковскую карту и отправился в супермаркет
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%