20 мая в некоторых домах Владимира отключат горячую воду

19 Май 2020 2020-05-19T18:52:38+03:00

Это связано с плановым ремонтом сетей

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей.

20 мая специалисты выполнят подготовительные работы для обеспечения дальнейшей возможности замены двух участков 2-й очереди магистральных тепловых сетей с диаметром труб 800 мм, общей протяженностью 198,9 метра.

Для подключения временных трубопроводов 20 мая с 00 до 24 часов будет прекращено теплоснабжение жилых домов по следующим адресам:

ул. Алябьева, д. 3а, 13а,14/13,15-21,23, 23а, 25; Балакирева, д. 25, 25а, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а-д, 39, 41, 41а, 43, 43а-г, 45, 45а, 47, 47а ,49, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 55, 57, 57а; ул. Батурина, д. 14, 21, 22, 24 26а, 28; ул. Бобкова, д. 1, 1а, 3, 3а, 8; ул. Даргомыжского, д. 5, 18,20; ул. Горького, д. 5; ул. Красноармейская, д. 38, 40, 46, 49; ул. Лакина, д. 129, 129а-г, 131, 133, 133а, 135, 137,137а, 137б, 139, 139а, 139б, 139в, 139д, 141,141а-,143, 143а, 145, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 151, 153, 153а, 153б, 153д, 153и, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157б, 159, 159а, 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171б, 173, 173а ,177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191б, 193,195; ул. Луначарского, д. 13а, 15, 24, 28; ул. Михайловская, д. 8а; ул. Ново-Ямская, д. 16, 26, 34; Перекопский военный городок, д. 33; Сакко и Ванцетти, д. 41а; Стасова 23, 31,36а,40,40а; проспект Строителей, д. 13б-д, 15б, 17, 19, 17а, 21, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 28в, 30, 30а-в, 32, 32а, 32в, 34а, 34, 34б, 34в, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а-г, 46, 46а-в, 48; ул. Сурикова 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26, 30, 36б, 38г; ул. Чайковского 12/22, 23, 25, 25а, 34, 38, 38Б, 38д, 40, 40б, 46а, 48, 50а; ул. Чернышевского, д. 7б, ул. Университетская, д. 12, 8, 8а.

Для проведения обязательных гидравлических испытаний смонтированных сетепроводов с 00 часов 20 мая до 24 часов 25 мая не будет горячей воды по адресам:

ул. 9 Января, д. 1-5а, 7; ул. Доватора, д. 2, 3а; ул. Диктора Левитана, д. 2-4а, 5, 5а, 26, 29, 31, 33, 35; ул. Казарменная, д. 5, 5а, 9, 9а; ул. Красноармейская, д. 24, 24а, 28, 30, 34г; проспект Ленина, д. 1, 2, 8а, 23, 20, 20а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; ул. Ломоносова, д. 1; ул. МОПРа, д. 12, 12а, 13, 15; ул. Мусоргского, д. 1; ул. Ново-Ямская, д. 2, 2а, 4, 6, 17,17а,19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а,31,31а; ул. Ново-Ямской переулок, д. 4, 4б, 6а, 8; Октябрьский проспект, д. 7, 7а, 21, 23, 24, 25; ул. Офицерская, д. 20; ул. Пичугина, д. 12,12а, 11а, 11б, 13, 14; ул. Разина, д. 7а,7б 11, 12, 12а, 14; ул. Садовая, д. 15, 17; ул. Стрелецкая, д. 30а, 32, 36а; ул. Студеная гора, д. 5б,7, 34, 34а, 36, ул. Сущевская, д. 1-5, 5а, 7, 7а, 13а.

При обнаружении выхода теплоносителя на поверхность не подходите к опасному месту и незамедлительно сообщите о повреждении в оперативно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.

ИСТОЧНИК KP.RU