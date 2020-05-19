В Александрове спасатели эвакуировали 10 человек на пожаре в пятиэтажном доме

19 Май 2020 2020-05-19T18:43:15+03:00

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19 мая около пяти часов вечера произошел пожар в одном из пятиэтажных домов в Александрове.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Сотрудники Александровского пожарно-спасательного гарнизона начали тушить огонь и эвакуировать жильцов. Всего на свежий воздух было выведено 10 человек, в том числе 1 ребёнок.

- К сожалению, в ходе тушения на месте было обнаружено тело погибшего мужчины 1942 г.р.Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 10 кв.м. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество на кухне, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Все обстоятельства уточняются.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU