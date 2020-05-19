Медикам Владимирской области выплатили 145,6 миллионов рублей

19 Май 2020 2020-05-19T18:36:50+03:00

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5600 медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи Владимирской области 17 мая получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 145,6 млн рублей. .

«Поручение Президента России во Владимирской области выполнено. В строгом соответствии с разъяснениями Минздрава от 6 и 17 мая и постановлениями Правительства от 15 мая выполнен перерасчёт доплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Средства перечислены на их лицевые счета.Президентские стимулирующие выплаты медикам за май и июнь администрацией области обеспечены», – сообщил губернатор Владимир Сипягин.

Всего из федерального бюджета на стимулирующие выплаты с апреля по июнь за работу с инфицированными COVID-19, а также с пациентами из группы риска, направлено 438,2 млн рублей.

При этом существует дополнительная потребность в 200 млн рублей на предоставление стимулирующих выплат медикам региона. Заявка на получение этих средств своевременно направлена в Министерство здравоохранения России.

Напомним, что облздрав открыл круглосуточную «горячую линию» по телефону 8 (800) 707-19-55 для медработников по вопросам предоставления стимулирующих выплат за работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU