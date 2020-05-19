На улице Диктора Левитана поймали распространителей наркотиков

19 Май 2020 2020-05-19T17:47:09+03:00

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В районе улицы Диктора Левитана сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного молодого человека, который искал что-то возле деревьев. Увидев патрульный экипаж, он сел в припаркованный рядом автомобиль и попытался скрыться, но при этом превысил скорость и врезался в столб электропередачи. Не сдаваясь, он решил сбежать. Но росгвардейцы его задержали. При этом мужчина сбросил на землю какой-то сверток. Позднее в его автомобиле обнаружили двенадцать свертков с запрещенным веществом, общей массой шестнадцать грамм. Кроме того, в смартфоне подозреваемого были обнаружены фотографии мест предполагаемых «закладок» в разных районах города. Ранее сотрудники Росгвардии на улице Ватутина за жилыми домами задержали восемнадцатилетнего владимирца, который искал оптовую закладку с наркотиками. В ходе осмотра прилегающей территории росгвардейцами было обнаружено десять пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, позднее экспертиза подтвердила, что это наркотик. Сейчас возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU