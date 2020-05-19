Владимирцы, не желающие сидеть дома, пополнили бюджет на полтора с лишним миллиона рублей

19 Май 2020 2020-05-19T17:17:16+03:00

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По данным Владимирского областного суда, на 18 мая судами региона было рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Большинство нарушителей - 882 человека - получили штрафы от тысячи до 30 тысяч рублей. Еще 222 человека отделались предупреждением. Самые крупные штрафы – пятнадцать тысяч, двадцать тысяч и тридцать тысяч рублей получили владимирцы, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. Некоторые из них решили пойти в магазин, другие вышли покурить у подъезда или отправились на прогулку. А чаще всего жителям области присуждались минимальные штрафы - рублей (в 480 случаях). Чуть меньше – по две тысячи рублей – получили 171 человек. И штрафы по три тысячи рублей получили 72 владимирца. Общая сумма штрафов составила один миллион 521,3 тысяч рублей. В областной администрации напоминают, что соблюдать самоизоляцию, которая продлится как минимум до конца мая – необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU