2020-05-19T17:17:16+03:00
Общество

Владимирцы, не желающие сидеть дома, пополнили бюджет на полтора с лишним миллиона рублей

Большинство нарушителей оштрафовали на минимальную сумму
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Владимирского областного суда, на 18 мая судами региона было рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Большинство нарушителей - 882 человека - получили штрафы от тысячи до 30 тысяч рублей. Еще 222 человека отделались предупреждением. Самые крупные штрафы – пятнадцать тысяч, двадцать тысяч и тридцать тысяч рублей получили владимирцы, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. Некоторые из них решили пойти в магазин, другие вышли покурить у подъезда или отправились на прогулку. А чаще всего жителям области присуждались минимальные штрафы - рублей (в 480 случаях). Чуть меньше – по две тысячи рублей – получили 171 человек. И штрафы по три тысячи рублей получили 72 владимирца. Общая сумма штрафов составила один миллион 521,3 тысяч рублей. В областной администрации напоминают, что соблюдать самоизоляцию, которая продлится как минимум до конца мая – необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Диктора Левитана поймали распространителей наркотиков
Владимирцы, не желающие сидеть дома, пополнили бюджет на полтора с лишним миллиона рублей
Известный коллекционер подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику "Архитектуру"
У главы облздрава Алексея Мозалева - два новых заместителя
Мероприятия владимирских музеев в «Ночь музеев–2020» посмотрели более 50 тысяч человек
Перед владимирскими футболистами нет долгов по зарплате
В одном из торговых центров Мурома покупатели ходили без масок и работали "запрещенные" павильоны
Муромляне украли канализационные люки
Во Владимирской области спасатели очищают пляжи от мусора
Владимирец, пристававший к девочке, сядет надолго
Жительницы Петушинского района незаконно зарегистрировали иностранцев
Для работников старше 65 лет продлят больничные
Дело по обвинениям бывшего вице-губернатора рассмотрят в Ленинском райсуде
Ковровчанин нашел банковскую карту и отправился в супермаркет
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%