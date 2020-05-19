У главы облздрава Алексея Мозалева - два новых заместителя

19 Май 2020 2020-05-19T14:05:59+03:00

Ими назначены Евгений Тяпкин и Александр Жестков

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С 13 мая на должность заместителя директора облздрава назначен Александр Жестков, с 15 мая – Евгений Тяпкин.

Евгений Тяпкин контролирует и координирует работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.

В разные годы работал врачом-анестезиологом-реаниматологом ОКБ, много лет руководил Петушинской районной больницей. Стаж работы в системе здравоохранения – 25 лет.

Александр Жестков контролирует и координирует работу отделов государственного заказа и имущественных отношений, информационно-компьютерного обеспечения и материально-технического обеспечения.

В разные годы работал юрисконсультом в Областной клинической больнице, заместителем начальника юридического отдела департамента здравоохранения, начальником отдела лицензирования департамента здравоохранения, начальником отдела управления делами «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Общий стаж работы – 12 лет, в том числе в системе здравоохранения – 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU