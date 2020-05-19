2020-05-19T13:59:20+03:00
Звезды

Мероприятия владимирских музеев в «Ночь музеев–2020» посмотрели более 50 тысяч человек

В первый раз акция прошла онлайн
Виктория СУХОВА
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16 мая музеи Владимирской области приняли участие в традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла в четырнадцатый раз и впервые состоялась в онлайн-формате.

В акции приняли участие федеральные, областные, муниципальные и частные музеи, а также выставочные центры и галереи региона.

Музеи предложили зрителям новые онлайн-программы: виртуальные выставки, видео-экскурсии, квесты, мастер-классы для детей, лекции, музыкальные программы.

Мероприятия «Ночи музеев» прошли в социальных сетях, на официальных Интернет-страницах музеев, на портале «Культура.РФ». Зрителями музейных программ стали более 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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