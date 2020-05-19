2020-05-19T13:57:11+03:00
Спорт

Перед владимирскими футболистами нет долгов по зарплате

Учредители заверяют, что в финансировании клуба не откажут
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На официальном сайте "Торпедо" опубликовали интервью с директором футбольного клуба Александром Акимовым. Он прокомментировал решение о завершении сезона в ПФЛ и сегодняшнее положение дел в коллективе:

«Подобный поворот событий с окончанием первенства в нашем дивизионе был ожидаем. Конечно, в начале весны никто и не думал, что не получится возобновить наши турниры, но эпидемиологическая обстановка стала меняться не в лучшую сторону. В этих условиях было принято решение сезон 2019 - 2020 годов завершить, ибо сейчас все команды вынуждены сокращать свои бюджеты, оптимизировать их. В любом случае, после этого решения как у ПФЛ, так и клубов будет больше времени определиться с планами на новый сезон. С этим тоже будет всё непросто, так как сейчас никто не может предположить, когда и при каких условиях он начнётся. Применительно к владимирскому «Торпедо» скажу следующее. Мы постоянно держим связь с нашими футболистами, которые тренируются по программе тренерского штаба в домашних условиях. На данный момент ситуация такова, что у большинства игроков контракты с клубом заканчиваются в середине июня. Сейчас у нас выполнены все контрактные обязательства перед футболистами и сотрудниками коллектива, долгов нет».

У Александра Акимова запланированы встречи с учредителями клуба. Есть несколько вариантов существования клуба в финансовых, экономических и спортивных вопросах. Определённая ясность может наступить до конца мая.

«В любом случае, я сейчас слышу от наших учредителей только слова поддержки, и речи о закрытии клуба не идёт. Несколько раз меня уверили, что отказа от финансирования не будет. Другое дело, что все в клубе понимают необходимость определённых моментов оптимизации, и безусловно никто не будет тратить деньги просто так», - подчеркнул Александр Акимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Диктора Левитана поймали распространителей наркотиков
Владимирцы, не желающие сидеть дома, пополнили бюджет на полтора с лишним миллиона рублей
Известный коллекционер подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику "Архитектуру"
У главы облздрава Алексея Мозалева - два новых заместителя
Мероприятия владимирских музеев в «Ночь музеев–2020» посмотрели более 50 тысяч человек
Перед владимирскими футболистами нет долгов по зарплате
В одном из торговых центров Мурома покупатели ходили без масок и работали "запрещенные" павильоны
Муромляне украли канализационные люки
Во Владимирской области спасатели очищают пляжи от мусора
Владимирец, пристававший к девочке, сядет надолго
Жительницы Петушинского района незаконно зарегистрировали иностранцев
Для работников старше 65 лет продлят больничные
Дело по обвинениям бывшего вице-губернатора рассмотрят в Ленинском райсуде
Ковровчанин нашел банковскую карту и отправился в супермаркет
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%