Перед владимирскими футболистами нет долгов по зарплате

19 Май 2020 2020-05-19T13:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте "Торпедо" опубликовали интервью с директором футбольного клуба Александром Акимовым. Он прокомментировал решение о завершении сезона в ПФЛ и сегодняшнее положение дел в коллективе:

«Подобный поворот событий с окончанием первенства в нашем дивизионе был ожидаем. Конечно, в начале весны никто и не думал, что не получится возобновить наши турниры, но эпидемиологическая обстановка стала меняться не в лучшую сторону. В этих условиях было принято решение сезон 2019 - 2020 годов завершить, ибо сейчас все команды вынуждены сокращать свои бюджеты, оптимизировать их. В любом случае, после этого решения как у ПФЛ, так и клубов будет больше времени определиться с планами на новый сезон. С этим тоже будет всё непросто, так как сейчас никто не может предположить, когда и при каких условиях он начнётся. Применительно к владимирскому «Торпедо» скажу следующее. Мы постоянно держим связь с нашими футболистами, которые тренируются по программе тренерского штаба в домашних условиях. На данный момент ситуация такова, что у большинства игроков контракты с клубом заканчиваются в середине июня. Сейчас у нас выполнены все контрактные обязательства перед футболистами и сотрудниками коллектива, долгов нет».

У Александра Акимова запланированы встречи с учредителями клуба. Есть несколько вариантов существования клуба в финансовых, экономических и спортивных вопросах. Определённая ясность может наступить до конца мая.

«В любом случае, я сейчас слышу от наших учредителей только слова поддержки, и речи о закрытии клуба не идёт. Несколько раз меня уверили, что отказа от финансирования не будет. Другое дело, что все в клубе понимают необходимость определённых моментов оптимизации, и безусловно никто не будет тратить деньги просто так», - подчеркнул Александр Акимов.

ИСТОЧНИК KP.RU