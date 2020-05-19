2020-05-19T13:43:37+03:00
Общество

В одном из торговых центров Мурома покупатели ходили без масок и работали "запрещенные" павильоны

Материалы о нарушении направлены в суд
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
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Сотрудники департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области провели выезд в один из торговых центров Мурома.

В торговом центре были открыты павильоны, производилась продажа непродовольственных товаров, не входящих в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, покупатели находились в помещении без масок.

Материал об административном правонарушении будет направлен в суд для принятия решения. Напомним, что за несоблюдение санитарных норм по решению суда закрывался рынок на улице Чайковского во Владимире.

О всех нарушениях можно сообщать по телефону «горячей линии» департамента развития предпринимательства 8 (4922) 53-16-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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