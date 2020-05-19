В одном из торговых центров Мурома покупатели ходили без масок и работали "запрещенные" павильоны
Сотрудники департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области провели выезд в один из торговых центров Мурома.
В торговом центре были открыты павильоны, производилась продажа непродовольственных товаров, не входящих в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, покупатели находились в помещении без масок.
Материал об административном правонарушении будет направлен в суд для принятия решения. Напомним, что за несоблюдение санитарных норм по решению суда закрывался рынок на улице Чайковского во Владимире.
О всех нарушениях можно сообщать по телефону «горячей линии» департамента развития предпринимательства 8 (4922) 53-16-03.
ИСТОЧНИК KP.RU