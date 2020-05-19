Муромляне украли канализационные люки

19 Май 2020 2020-05-19T13:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Меньше чем за месяц два приятеля, двадцати двух лет и тридцати одного года от роду, успели похитить шесть канализационных люков, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию. Добычу они сдавали в пункт прием металла , ущерб, причиненный ими, оценили в девять тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, эти товарищи совершили и два грабежа. В апреле они ночью уговорили незнакомца за плату свозить их за алкоголем, а потом, за городом, брызнули из перцового баллончика потерпевшему в глаза, обыскали его, утащили 900 рублей и банковскую карту. А пару дней спустя силой отобрали у двадцатидевятилетнего муромлянина более восьми тысяч рублей. Раньше горожане уже привлекались к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU