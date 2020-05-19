Во Владимирской области спасатели очищают пляжи от мусора

19 Май 2020 2020-05-19T13:31:01+03:00

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С 5 по 25 мая во Владимирской области проводятся субботники в рамках Всероссийской акции МЧС «Чистый берег». Спасатели вместе с волонтерами и органами власти убирают территории, прилегающие к водоёмам к открытию купального сезона.

Сотрудники МЧС Гусь-Хрустального пожарно-спасатиельного гарнизона очистили берега двух водоёмов - на пляже городского водохранилища и в Гусь-Хрустальном районе на берегах лесного озера у населённого пункта Облепиха. По итогам двух субботников собрано и утилизировано 4 кубических метра мусора с прибрежной зоны протяжённостью 2 километра.

18-го мая сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда убрались на пляже у водоёма Семязино. От пластиковых бутылок, битого стекла и другого мусора было очищено более 300 метров береговой линии. Собранный на берегу и в водоёме мусор вывезен в специальные пункты приёма для дальнейшей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU