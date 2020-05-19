Жительницы Петушинского района незаконно зарегистрировали иностранцев

19 Май 2020 2020-05-19T12:07:08+03:00

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Две горожанки из Петушинского района, пятидесятипятилетняя жительница города Покров и сорокашестилетняя обитательница Петушков, обвиняются в одинаковом преступлении: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В прошлом году обе женщины направили в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии двоих уроженцев ближнего зарубежья и сообщили, что жить они будут в их квартире и в доме. Однако пустить иностранцев, прибывших в Россию на заработки, к себе на самом деле у них не было. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас материалы дел направлены в суд. Хотя женщинам грозит до трех лет лишения свободы, чаще по таким делам суд ограничивается штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU