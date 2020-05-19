Дело по обвинениям бывшего вице-губернатора рассмотрят в Ленинском райсуде

19 Май 2020 2020-05-19T11:10:12+03:00

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Бывший заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько, занимавшая эту должность при прежнем губернаторе Светлане Орловой, обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, чиновница используя служебное положение за вознаграждение помогала обеспечить победы в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования. Конкретно она помогала подготовить конкурсную документацию и предоставляла необходимую информацию. Вместе с ней по делу проходят еще два фигуранта – представители компаний, которые обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело поступило в суд еще 18 февраля, однако рассматривать его начнут только 1 июня, поскольку работа судов была приостановлена с середины марта из-за коронавируса. Вновь рассматривать дела Ленинский районный суд начал только 12 мая. Разбираться в деле бывшего вице-губернатора предстоит судье Николаю Урлекову.

ИСТОЧНИК KP.RU