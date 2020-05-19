Ковровчанин нашел банковскую карту и отправился в супермаркет

19 Май 2020 2020-05-19T10:59:14+03:00

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Двадцативосьмилетний житель Коврова в начале января нашел на земле около местного парка чужую банковскую карту и забрал ее себе. Воспользовавшись тем, что расплачиваться ей можно было расплачиваться бесконтактным способом, он одиннадцать раз с ее помощью закупался в супермаркетах, потратив в общей сложности более шести тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте, выяснили, в каких магазинах расплачивался предполагаемый злоумышленник и установили, кто он. Мужчина во всем сознался, сейчас уголовное дело направлено в суд , а ковровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU