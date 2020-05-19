Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 19 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 15 в Александрове
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 мая 2020 года составляет 1920 случаев. За сутки лабораторно подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших в Гусь-Хрустальном, на втором месте Александровский район, на третьем - Ковровский.
Новые случаи заболевания распределились так:
19 сл. в Гусь-Хрустальном,
15 сл. в Александровском районе,
13 сл. в Ковровском районе,
13 сл. в г. Владимире,
7 сл. в Муромском районе,
6 сл в Петушинском районе,
4 сл. в Вязниковском районе,
3 сл. в Кольчугинском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
1 сл. в Киржачском районе.
Общая карта распространения коронавируса во Владимирской области выглядит так:
365 сл. в г. Владимире,
301 сл. в Петушинском районе,
273 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
185 сл. в Александровском районе,
179 сл. в Ковровском районе,
167 сл. в Муромском районе,
98 сл. в Кольчугинском районе,
62 сл. в Судогодском районе,
58 сл. в Собинском районе,
52 сл. в Юрьев-Польском районе,
50 сл. в Киржачском районе,
31 сл. в Меленковском районе,
31 сл. в Камешково,
26 сл. в Вязниках,
24 сл. в Суздальском районе,
7 сл. в г. Радужном,
6 сл. в Гороховецком районе,
5 сл. в Селивановском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU