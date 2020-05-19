2020-05-19T10:14:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 19 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 15 в Александрове

Всего подтверждено 83 новых случая заболевания
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 мая 2020 года составляет 1920 случаев. За сутки лабораторно подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших в Гусь-Хрустальном, на втором месте Александровский район, на третьем - Ковровский.

Новые случаи заболевания распределились так:

19 сл. в Гусь-Хрустальном,

15 сл. в Александровском районе,

13 сл. в Ковровском районе,

13 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Муромском районе,

6 сл в Петушинском районе,

4 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Киржачском районе.

Общая карта распространения коронавируса во Владимирской области выглядит так:

365 сл. в г. Владимире,

301 сл. в Петушинском районе,

273 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

185 сл. в Александровском районе,

179 сл. в Ковровском районе,

167 сл. в Муромском районе,

98 сл. в Кольчугинском районе,

62 сл. в Судогодском районе,

58 сл. в Собинском районе,

52 сл. в Юрьев-Польском районе,

50 сл. в Киржачском районе,

31 сл. в Меленковском районе,

31 сл. в Камешково,

26 сл. в Вязниках,

24 сл. в Суздальском районе,

7 сл. в г. Радужном,

6 сл. в Гороховецком районе,

5 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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