Владимирец взломал чужую квартиру и бесплатно жил там почти год

18 Май 2020 2020-05-18T18:09:39+03:00

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Тридцативосьмилетний горожанин в октябре 2018 года, зная, что хозяева квартиры работают и живут в Москве. Решил занять их недвижимость во Владимире. Взломав замок в двери, он пробрался в чужую квартиру и почти год жил там бесплатно. Кстати, коммуналку он тоже не платил, а за время, пока он обитал в чужом доме, сумма за коммунальные услуги накопилась значительная – более сорока тысяч рублей. В итоге мужчину выселили .а за незаконное проживание в чужой квартире ему пришлось ответить в суде. Но суд посчитал, что отправлять его за решетку необязательно. И владимирец исправится, отработав 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU