2020-05-18T17:15:35+03:00
Общество

С 20 мая во Владимирской области начнут принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты положены только малоимущим
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области с 20 мая начнут принимать заявления на выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет. По федеральному закону, выплаты полагаются на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10768 рублей. Если на каждого члена семьи приходится меньшая сумма, то такая семья имеет право на ежемесячное пособие в размере 5390 рублей.

Для расчета среднедушевого дохода учитываются все виды выплат и пособий, кроме пособия по безработице. Причем учитываются начисленные суммы - то, что в просторечьи называется "грязными", до вычета НДФЛ. Поэтому, выясняя, положено ли вам пособие, надо считать не зарплату, полученную на руки, а начисленную. Среднедушевой доход вычисляется за предыдущие 12 месяцев.

Заявление можно подать:

– лично в учреждение социальной защиты населения по месту жительства;

– через МФЦ;

– в электронном виде через портал Госуслуги;

– посредством почтовой связи заказным письмом.

Никаких документов предоставлять не надо, всю информацию соцзащита получит самостоятельно. Если подать заявление в этом году, выплаты будут назначены с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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