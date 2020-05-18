2020-05-18T16:43:55+03:00
Коронавирус Covid-19

ОНФ во Владимире проверяет, почему врачи получили за работу с зараженными коронавирусом по 250 рублей

Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, и так не очень большие - врачам 27 872 рубля, фельдшерам - 40% от этой суммы, медсестрам и санитаркам - 20%. Но когда медики получили квитанции о зарплате за апрель, суммы просто шокировали - некоторые врачи получили по 900-1000 рублей, а медсестры - по 250-300 рублей. В департаменте здравоохранения пояснили, что выплаты начисляются поминутно, в зависимости от "фактически отработанного времени". То есть если за месяц врач "скорой" работал с коронавирусным больным 6 часов - только за это время он и получит доплату.

В ОНФ на данным момент собирают информацию о выплатах медикам и готовят масшбабную проверку. Информация поступает и по телефону, и по мониторингу соцсетей.

- Вчера звонил врач из Меленковской больницы, жаловался, что так как у них в районе нет госпиталя для лечения коронавирусных больных, то им выплаты не положены вовсе. При этом они также принимают людей с симптомами Covid-19. Если диагноз подтвердится, больного отправляют в Муром, и выплаты получают тамошние врачи, хотя контактировали с больным все. Доктор говорит: «Почему одним положены выплаты, а нам ничего, хотя мы рискуем так же?», - говорят в региональном отделении ОНФ.

Опрос для медиков позволяет определить, платят ли всем, кому выплаты давать обязаны. Потом эти данные передадут в центральный исполком ОНФ для доклада президенту Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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