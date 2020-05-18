Владимирская прокуратура проверяет, откуда на сгоревшем складе взялись медицинские отходы

18 Май 2020 2020-05-18T16:32:19+03:00

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Складское помещение на улице Большая Нижегородская загорелось вечером 16 мая. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Когда огонь потушили, выяснилось, что на складе сгорели медицинские и биологические отходы. Прокуратура города Владимира и полиция начала свою проверку - что хранилось на складе и как туда попало.

Уже в понедельник выяснилось, что склад был арендован индивидуальным предпринимателем Пучковым А.С. При этом, по данным прокуратуры, деятельность по обращению с медицинскими отходами осуществлялась с нарушениями норм законодательства, без соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации. Не было необходимых условий для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств, не приняты достаточные меры, обеспечивающие защиту здоровья персонала.

Арендатор склада уже получил прокурорское представление с требованием о безотлагательной утилизации складированных отходов и устранении нарушений. Проверка законности нахождения склада медицинских отходов почти в центре Владимира продолжается. Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о порядке работы с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения города Владимира, прежде всего, обслуживающих пациентов с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU