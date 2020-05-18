2020-05-18T16:32:19+03:00
Происшествия

Владимирская прокуратура проверяет, откуда на сгоревшем складе взялись медицинские отходы

Пожар в Добром случился 16 мая
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Складское помещение на улице Большая Нижегородская загорелось вечером 16 мая. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Когда огонь потушили, выяснилось, что на складе сгорели медицинские и биологические отходы. Прокуратура города Владимира и полиция начала свою проверку - что хранилось на складе и как туда попало.

Уже в понедельник выяснилось, что склад был арендован индивидуальным предпринимателем Пучковым А.С. При этом, по данным прокуратуры, деятельность по обращению с медицинскими отходами осуществлялась с нарушениями норм законодательства, без соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации. Не было необходимых условий для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств, не приняты достаточные меры, обеспечивающие защиту здоровья персонала.

Арендатор склада уже получил прокурорское представление с требованием о безотлагательной утилизации складированных отходов и устранении нарушений. Проверка законности нахождения склада медицинских отходов почти в центре Владимира продолжается. Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о порядке работы с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения города Владимира, прежде всего, обслуживающих пациентов с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец взломал чужую квартиру и бесплатно жил там почти год
Алло, доктор: врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
С 20 мая во Владимирской области начнут принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Ковровском парке нашли старинное надгробие
ОНФ во Владимире проверяет, почему врачи получили за работу с зараженными коронавирусом по 250 рублей
Владимирская прокуратура проверяет, откуда на сгоревшем складе взялись медицинские отходы
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Владимирцев, нарушающих самоизолицию, оштрафовали на 900 с лишним тысяч рублей
Экс-сотрудник УФСИН по Владимирской области попался на взятке
С озера в Меленковском районе убрали более 500 метров запрещенных сетей
В Покрове завод оштрафовали за хранение мертвых животных
"Ревизорро" осталось недовольно владимирскими заведениями
"Патриарший сад" приглашает владимирских школьников принять участие в экологическом слёте
«Ростелеком» во Владимире обеспечил публичным интернетом обсерватор в Заклязьминском