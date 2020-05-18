Владимирская прокуратура проверяет, откуда на сгоревшем складе взялись медицинские отходы
Складское помещение на улице Большая Нижегородская загорелось вечером 16 мая. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Когда огонь потушили, выяснилось, что на складе сгорели медицинские и биологические отходы. Прокуратура города Владимира и полиция начала свою проверку - что хранилось на складе и как туда попало.
Уже в понедельник выяснилось, что склад был арендован индивидуальным предпринимателем Пучковым А.С. При этом, по данным прокуратуры, деятельность по обращению с медицинскими отходами осуществлялась с нарушениями норм законодательства, без соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации. Не было необходимых условий для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств, не приняты достаточные меры, обеспечивающие защиту здоровья персонала.
Арендатор склада уже получил прокурорское представление с требованием о безотлагательной утилизации складированных отходов и устранении нарушений. Проверка законности нахождения склада медицинских отходов почти в центре Владимира продолжается. Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о порядке работы с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения города Владимира, прежде всего, обслуживающих пациентов с коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU