Владимирцев, нарушающих самоизолицию, оштрафовали на 900 с лишним тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T16:21:13+03:00

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По данным Владимирского областного суда, на 7 мая судами региона было рассмотрено 708 дел об административных правонарушениях по статьям 6.3 КОАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КОАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Нарушители режима самоизоляции во Владимирской области оштрафованы в общей сложности более чем на 900 тысяч рублей. Самые крупные штрафы в размере 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей наложены на владимирцев, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. При этом максимальные суммы штрафов по закону могут быть значительно выше и составлять до 300 тысяч рублей, если нарушение повлекло вред здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU