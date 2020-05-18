Экс-сотрудник УФСИН по Владимирской области попался на взятке

18 Май 2020 2020-05-18T15:19:36+03:00

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В течение нескольких месяцев прошлого года сотрудник лечебно-исправительного учреждения под Киржачом по просьбе осужденного приносил в режимное учреждение запрещенные предметы: разные мобильные телефоны, флеш-накопители, зарядки, наручные часы, парфюмированную туалетную воду. За это экс-сотрудник получил пятнадцать тысяч рублей, а в дальнейшем ему обещали доплатить. В общей сложности взятка должна была составить 122 тысячи рублей. Приговором Киржачского районного суда бывшему инспектору, полностью признавшему вину, назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом ему запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU