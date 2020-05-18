2020-05-18T14:51:53+03:00
Общество

С озера в Меленковском районе убрали более 500 метров запрещенных сетей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Виктория СУХОВА
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фото из официальной группы в ВКонтакте "Дирекции ООПТ"фото из официальной группы в ВКонтакте "Дирекции ООПТ"
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Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий совместно с Владимирской природоохранной прокуратурой с 15 по 17 мая провели рейд по охране государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Окский береговой».

В ходе рейда было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения. На озере Урвановском сняты запрещённые орудия лова – сети, общей длиной более 500 метров.

В ОМВД России по Меленковскому району направлено сообщение для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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