С озера в Меленковском районе убрали более 500 метров запрещенных сетей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
фото из официальной группы в ВКонтакте "Дирекции ООПТ"
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Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий совместно с Владимирской природоохранной прокуратурой с 15 по 17 мая провели рейд по охране государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Окский береговой».
В ходе рейда было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения. На озере Урвановском сняты запрещённые орудия лова – сети, общей длиной более 500 метров.
В ОМВД России по Меленковскому району направлено сообщение для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU