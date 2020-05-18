2020-05-18T14:20:22+03:00
Общество

В Покрове завод оштрафовали за хранение мертвых животных

Они неправильно хранили более двух тонн биоотходов
Ирина Мальцева
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Проверить «Покровский завод биопрепаратов специалисты регионального Россельхознадзора решили после того. Как к ним стали поступать жалобы местных жителей. Как оказалось, они были обоснованы. Предприятие нарушило ветеринарное законодательство, храня и утилизируя отходы с нарушениями. Во Время проверки в технологическом оборудовании в цеху обнаружили 2200 килограмм биоотходов – умерщвленные подопытные животные и другие биоотходы. По документам на предприятии в последний раз уничтожали биоотходы еще в первом квартале прошлого года, а потом просто хранили и накапливали, что могло привести к распространению опасных заболеваний. Нарушения устранили во время проверки, но избежать штрафа предприятию не удалось: ему предстоит заплатить административный штраф – 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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