"Ревизорро" осталось недовольно владимирскими заведениями

18 Май 2020 2020-05-18T14:14:19+03:00

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На телеканале "Пятница" вышел сюжет про проверку владимирских заведений ведущей программы "Ревизорро" Ксенией Милас.

Девушка проверила парк отдыха, гостиницу, ночной клуб, ресторан и кафе. В заведениях царили грязь, были просроченные продукты, отсутствовала маркировка, бегали тараканы, а повара работали без головных уборов. В одном из заведений в салате попалась скорлупа от орехов.

И все же заветную наклейку получило одно заведение, в котором готовят суши и роллы. Эту сеть кафе некоторое время назад посещала экс-ведущая Елена Летучая. Тогда кафе проверку не прошло. Сейчас же все ошибки были учтены.

Какие заведения не прошли проверку, а какое получило наклейку - узнаете, посмотрев выпуск программы "Ревизорро".

ИСТОЧНИК KP.RU