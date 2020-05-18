2020-05-18T14:14:19+03:00
Общество

"Ревизорро" осталось недовольно владимирскими заведениями

Только одно кафе получило заветную наклейку
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На телеканале "Пятница" вышел сюжет про проверку владимирских заведений ведущей программы "Ревизорро" Ксенией Милас.

Девушка проверила парк отдыха, гостиницу, ночной клуб, ресторан и кафе. В заведениях царили грязь, были просроченные продукты, отсутствовала маркировка, бегали тараканы, а повара работали без головных уборов. В одном из заведений в салате попалась скорлупа от орехов.

И все же заветную наклейку получило одно заведение, в котором готовят суши и роллы. Эту сеть кафе некоторое время назад посещала экс-ведущая Елена Летучая. Тогда кафе проверку не прошло. Сейчас же все ошибки были учтены.

Какие заведения не прошли проверку, а какое получило наклейку - узнаете, посмотрев выпуск программы "Ревизорро".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец взломал чужую квартиру и бесплатно жил там почти год
Алло, доктор: врачи бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
С 20 мая во Владимирской области начнут принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Ковровском парке нашли старинное надгробие
ОНФ во Владимире проверяет, почему врачи получили за работу с зараженными коронавирусом по 250 рублей
Владимирская прокуратура проверяет, откуда на сгоревшем складе взялись медицинские отходы
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Владимирцев, нарушающих самоизолицию, оштрафовали на 900 с лишним тысяч рублей
Экс-сотрудник УФСИН по Владимирской области попался на взятке
С озера в Меленковском районе убрали более 500 метров запрещенных сетей
В Покрове завод оштрафовали за хранение мертвых животных
"Ревизорро" осталось недовольно владимирскими заведениями
"Патриарший сад" приглашает владимирских школьников принять участие в экологическом слёте
«Ростелеком» во Владимире обеспечил публичным интернетом обсерватор в Заклязьминском