2020-05-18T13:51:30+03:00
Общество

"Патриарший сад" приглашает владимирских школьников принять участие в экологическом слёте

По итогам конкурса определятся победители, призеры, которые будут награждены дипломами и ценными подарками
Виктория СУХОВА
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Станция юных натуралистов "Патриарший сад" приглашает школьников города Владимира 8-10 классов принять участие в городском экологическом слёте 2020 года.

В программе : участие юных экологов в теоретическом и практическом турах. Теоретический тур для участников будет проходить в форме тестирования и решения экологических ситуаций.Практический этап предполагает состязания по направлениям «Юный ботаник», «Юный зоолог», «Юный почвовед» «Юный гидробиолог», «Юный лесовод».

Заявки от образовательных организаций принимаются до 10 сентября по адресу: vgsyn@edu.vladimir-city.ru.

По итогам конкурса определятся победители, призеры, которые будут награждены дипломами Управления образования администрации г. Владимира и ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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