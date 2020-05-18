2020-05-18T13:45:17+03:00
Общество

Музей Хрусталя во Владимире вновь готов встречать посетителей

В экспозиции представлено более 400 музейных предметов.
Виктория СУХОВА
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фото из группы музея в ВКонтактефото из группы музея в ВКонтакте
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18 мая отмечается Международный день музеев. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали о завершении работ по созданию обновленного Музея хрусталя во Владимире.

В 2019-2020 гг. отремонтировали музейные залы, приобрели современное выставочное оборудование, разработали новую концепцию экспозиции. Сегодня, спустя два с половиной года после закрытия, Музей хрусталя вновь готов к приему посетителей. В экспозиции представлено более 400 музейных предметов.

Коллекция как дореволюционного, так и современного художественного стекла наглядно показывает историю развития стекольного производства на Владимирской земле, в частности, историю Гусевского хрустального завода. В настоящее время собрание музея пополняется произведениями современных мастеров, среди которых заслуженные и народные художники России, члены Российской академии художеств.

Видеоэкскурсию по музею Хрусталя можно посмотреть на официальном сайте Владимиро-Судальского музея-заповедника или в группе в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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