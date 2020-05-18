В Меленковском районе ищут браконьеров, рыбачивших в заказнике

18 Май 2020 2020-05-18T12:03:37+03:00

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Нарушения обнаружила Владимирской природоохранная прокуратура, которая вместе с областной «Дирекцией особо охраняемых природных территорий» провела рейд по соблюдению требований законодательства о сохранении водных биологических ресурсов и особо охраняемых природных территориях. Как оказалось, в Государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Окский береговой» вдоль северного берега озера Урвановское, а также вдоль понтонного моста через это же озеро в районе деревни Усад Меленковского района установили незаконные орудия лова – ставные сети длиной более полукилометра. Они извлечены Их вытащили из воды, а два материала проверки направили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU