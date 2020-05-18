Муромлянин отомстил другу за розыгрыш и попал под суд

18 Май 2020 2020-05-18T11:53:20+03:00

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Бывшие друзья выясняют отношения в суде. В марте прошлого года житель города на Оке возвращался домой нетрезвым и решил отомстить товарищу, вспомнив, что тот недавно разыграл его. И облил краской автомобиль друга, а в результате машина получила механические повреждения. Но его приятель поступка не оценил и обратился в полицию, которая и нашла виновника. Договориться миром друзья не сумели, и теперь один из них пытается заставить виновника через суд заплатить за восстановление автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU